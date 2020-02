Nemultumirile unui profesor baimarean: “Prioritatea numarul unu pentru invatamantul romanesc sunt pensionarii” Profesorul baimarean Marian Hotca se arata revoltat, intr-o postare pe Facebook, de faptul ca pentru invatamantul romanesc prioritatea numarul unu o reprezinta tocmai pensionarii. Asta in timp ce tinerii cu nota buna la titularizare raman de obicei fara posturi ori lucreaza necalificati. “Prioritatea numarul unu pentru invatamantul romanesc sunt pensionarii. Lor li se prelungesc an de an contractele de munca, in timp ce tinerii absolventi cu nota buna la titularizare raman fara posturi ori lucreaza necalificati, asa cum am lucrat trei ani la rand. Eu, de exemplu, am fost nevoit sa fac inca o facultate… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat din Letonia a realizat un experiment inedit, incercand timp de o luna sa traiasca din numai 100 de euro pe luna, cat este pensia minima in tara sa. La final, a slabit 8 kilograme, sustine acesta, potrivit Timpul.md. In Letonia, o fost republica sovietica in care locuiesc mai putin de 2 milioane…

- In localitatea Farcasa se lucreaza intens la bazinul de inot acoperit. Bazinul va fi amplasat pe strada Sportului, langa sala de sport din localitate, fiind prima investitie de acest fel din mediul rural. Valoarea totala a proiectului este de 6.265.984 lei + TVA (aproximativ 1,3 milioane euro). Finantarea…

- Agenția Naționala Anti Doping a primit un raport, intocmit de o firma de investigații care lucreaza și pentru WADA, in care se arata legaturi dintre clinica IOMED Brașov și mai multe persoane din sport, nu doar handbaliste.Pana acum a devenit public doar faptul ca, organizate de catre club, sportivele…

- La o saptamana de la publicarea articolului in care aduceam in atentia opiniei publice faptul ca mai multi studenti, care au inhalat vapori de vopseluri pe baza de ulei, in salile de clasa, acuzau dureri de cap, iata ca acest iures iresponsabil de la Facultatea de Litere din Baia Mare, continua (vezi…

- Un robot software de recrutare, dezvoltat de o firma de tehnologie din Targu Mures, face angajari in numele firmelor, cautand date pe Facebook despre candidați, pe care ii și intervieveaza ulterior, potrivit startupcafe.ro. Robotul romanesc este deja folosit cu succes de peste 1.100 de companii din…

- Nemulțumirile deputatului Boboc: “Toți cei care au tratat aceste alegeri cu spatele trebuie sa plece din funcțiile deținute” in Politic / on 25/11/2019 at 14:32 / Mulțumit de rezultatul obținut de PSD in Teleorman, la alegerile prezidențiale, deputatul PSD Valentin Boboc are, insa, și…

- Potrivit datelor furnizate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, numarul somerilor inregistrati la sfarsitul lunii iunie 2019 era de 6.394 persoane, in crestere cu 213 persoane fata de luna precedenta, si in crestere cu 147 persoane fata de luna iunie 2018. Din total, numarul somerilor…

- Potrivit reprezentantilor Companiei de Transport Public Iasi, de miercuri, 11.261 de persoane isi vor putea cumpara abonamente lunare in valoare de 40 de lei. Acestea vor fi valabile pe toate traseele din zona 1. Dintre cei peste 11.200 de beneficiari, 5.625 fac parte din categoria personalului didactic…