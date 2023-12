Nemultumiri!: Tribunalul Constanta a incetat procesul penal fata de Iusein Visel, fost primar al comunei Dobromir! Dosarul merge la Curtea de Apel

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta a suspendat procesul si a decis sa sesizeze Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei cu privire la conflictul negativ de competenta ivit, niciuna dintre instante neapreciind ca ii revine competenta teritoriala de solutionare a litigiului.Fostul procuror constantean Silviu…

- Ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2024. Termenul de depunere a cererilor și documente necesare Cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2024 se depun pana la 15 decembrie. Anunțul a fost facut de Agentia de Plati…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) informeaza cu privire la finalizarea exercițiului de verificare și stabilire a suprafețelor de teren eligibile preliminare pentru acordarea ajutorului financiar și a intocmit lista preliminara a potențialilor beneficiari. AIPA este responsabila…

- Prezenta cauza a fost solutionata in prima instanta de Tribunalul Constanta, prin Hotararea nr. 545 2022, din 28 decembrie 2022, care a incetat procesul penal pornit impotriva lui Daniel Lintes, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale Facem precizarea ca, pe parcursul intregului proces…

- Curtea de Apel Craiova a dispus ca doua inculpate, o consiliera APIA si directoarea unei sucursale bancare la data faptelor, sa achite APIA aproape 300.000 de lei, bani obtinuti in numele unor fermieri. In aprilie, Tribunalul Mehedinti a dispus incetarea procesului penal fata de doua inculpate. Motivul…

- Cauza a fost solutionata in prima instanta de Tribunalul Constanta, care a luat fata de inculpat masura educativa privativa de libertate a internarii intr un centru educativ pe o perioada de 1 an pentru savarsirii infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic de droguri de…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au respins cererea Primariei Constanta prin care solicita aproape 40 de milioane de euro de la inculpatii din dosarul Polaris Decizia nu este definitiva Hotararea a fost luata de completul de judecata format, potrivit datelor noastre, din Octavia Isabela Lupascu…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au pronuntat o decizie definitiva in procesul care are in centru culoarea uniformei scolare de la Scoala Gimnaziala Nr. 39 Nicolae Tonitza din Constanta Dat fiind conflictul de competenta negativ de la Tribunalul Constanta, intre Sectia I Civila si Sectia de…