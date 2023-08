Nemții s-au plîns că sunt atacați de ratoni beți Mai mulți localnici s-au plins autoritaților ca au fost atacați de ratonii beți. Animalele gasesc cutii de bere și sticle cu resturi de bautura in gropile de gunoi și in tomberoane, le beau și apoi se urca in cladirile rezidențiale, transmite gismeteo.ro Potrivit victimelor, animalele se comporta agresiv. Nu numai ca fac mizerie, provocind pagube semnificative in locuințe (costul reparațiilo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

