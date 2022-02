Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul care a oprit o ambulanța pentru a permite cortegiului oficial sa treaca a acționat conform regulamentului. Astfel s-a exprimat Natalia Gavrilița, fiind invitata la emisiunea ÎnPROfunzime. Deși, inițial oamenii legii susțineau ca ambulanța nu se afla în misiune, astazi ministrul…

- Cardiochirurgii IMSP SCR ”Timofei Moșneaga” au inlaturat cu succes o tumoare cardiaca prin abord minim invaziv, informeaza Noi.md Pacienta, o femeie de 74 de ani a fost diagnosticata cu mixom cardiac. Mixomul cardiac este o tumora benigna care se dezvolta de obicei in atriul sting. {{587926}}”Luind…

- Un copil de 2 ani a ajuns, miercuri, la spital dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Potrivit acestora, baietelul a cazut de la circa sase metri inaltime, starea acestuia fiind grava. ‘Cand s-a produs…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a susține ca țara noastra a reușit sa evite explozia de infectari cu Covid, așa cum a fost in alte state. „Tabloul e clar și speram sa se mențina linia de coborare”, spune ministra.

- Un accident grav a avut loc, in aceasta dimineața, pe DN 28 Iași-Targu Frumos, in zona localitații Sarca, județul Iași.Accidentul s-a produs intr-o curba, intre un camion, un autoturism și un echipaj de Ambulanța.Potrivit primele date, 10 persoane au suferit leziuni, 7 dintre ele sunt in stop cardio-respirator,…

- Fetița in varsta de 13 ani care s-a ținut de mana cu Raisa Nicoleta pana in ultima clipa a fost externata din spital. Medicii care au ingrijit-o au marturisit ca viața ei se afla in afara oricarui pericol, așadar a fost trimisa acasa, iar acum urmeaza o perioada destul de dificila pentru cea mica, de…

- Un tanar de 20 de ani si fratele sau in varsta de 9 ani au ajuns marti dimineata la spital dupa ce au fost loviti de un autoturism in timp ce traversau, pe o trecere de pietoni, o strada din municipiul resedinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. "Din primele…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, susține ca Republica Moldova are suficiente vaccinuri anti-Covid pentru cetațeni. Mai mult, ministra spune ca populația a fost „alintata in a alege vaccinul pe care și-l doresc, nu doar vaccinul care il pune țara gratuit la dispoziție”. Potrivt ei, nici in „țarile…