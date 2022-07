Neluțu Varga are probleme de sănătate. Anunțul făcut de CFR…

Eliminarea suferita de CFR Cluj in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, in fața echipei armene Pyunik Erevan, l-au afectat pe finanțatorul campioanei en-titre, Nelu Varga. Omul de afaceri a fost internat de urgența la Clinica de Neurochirurgie din Cluj-Napoca, informeaza Foaia Transilvana . Sursa citata a scris ca Varga ar fi suferit un atac cerebral. Cei de la CFR Cluj au emis un comunicat de presa prin care au anunțat care este starea finanțatorului echipei. ”Ca urmare a ultimelor informații raspandite in mass-media cu privire la starea de sanatate a domnului Varga, dorim sa va informam…