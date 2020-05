Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a declarat joi, la Deva, ca ne apropiem de un varf al pandemiei de coronavirus. Nelu Tataru a precizat ca depinde numai de atitudinea oamenilor daca acest varf va veni mai devreme sau mai tarziu. "Suntem inspre varful pantei, spun eu. Ramane sa tina doar de noi daca atingem acest…

- "Suntem inspre varful pantei, spun eu. Ramane sa tina doar de noi daca atingem acest varf mai devreme sau mai tarziu si daca ramanem la 10.000-12.000 de cazuri, cat suntem acum, sau vom merge spre 15.000 sau mai mult", a spus Nelu Tataru. Pe de alta parte, el a mentionat ca este posibil ca…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca Adrian Streinu-Cercel a fost demis din functia de presedinte al Comisiei de management clinic si epidemiologic al COVID 19. In locul sau a fost numita doctorita Adriana Pistol. „Nu am putut fi de acord cu dansul. Decizia a fost de a-l demite din Comisia…

- Ministerul Sanatații confirma primul deces in urma infectarii cu noul corinavirus in randul personalului medical. Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava. Barbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 in data de 24 martie 2020. A fost…

- Constantin Dina, directorul Directiei Control si Integritate din cadrul Ministerului Sanatatii, a fost depistat pozitiv la COVID-19, anunta Ministerul Sanatatii, care precizeaza ca ministrul Sanatatii a fost testat pentru COVID-19.Ministerul Sanatatii anunta ca directorul Constantin Dina se afla internat…

- Ministerul Sanatatii confirma ca directorului Directiei Control si Integritate din cadrul Ministerului Sanatatii a fost depistat pozitiv la COVID 19, transmite sambata Grupul de Comunicare Strategica.Acesta se afla internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.In acest caz s a inceput ancheta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, astazi, la Suceava, ca noua echipa manageriala a Spitalului Judetean de Urgenta va reorganiza activitatea institutiei sanitare si evalua starea de sanatate a medicilor suceveni, care vor fi rechemati la munca in momentul in care starea de sanatate le va…

- Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a oferit primele detalii despre centru și condițiile in care vor fi ținuți, pentru urmatoarele 14 zile, cei șase romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess.