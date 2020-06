Stiri pe aceeasi tema

- Moment emoționant in timpul interviului in direct cu ministru Sanatații, Nelu Tataru, cand a vorbit despre timpul petrecut departe de copilul lui de 10 ani și de soție. Cu lacrimi in ochi, ministrul Sanatații a spus cum a fost perioada petrecuta departe de familie din cauza epidemiei de coronavirus…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca ia in calcul ca persoanele infectate cu noul coronavirus care vor fi asimptomatice sa stea acasa, in masura in care transmiterea comunitara va fi „joasa”, potrivit Agerpres. „Am fost la a doua perioada de masuri de relaxare. Nu poti face in acelasi…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara, ca o revenire la viata "completa" de dinainte de pandemie este posibila spre sfarsitul verii, „dar cu anumite obiceiuri pe care le-am preluat".

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in perioada in care a ales sa se autoizoleze, cand ocupa functia de secretar de stat, a lucrat de acasa, negand faptul ca s-ar fi pontat fictiv. "Au fost episoadele din Parlament, din Ministerul Sanatatii, in care recomandarile au fost sa ne izolam o…

- UPDATE – Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni ca va trece o perioada lunga pana cand va exista viata de dinainte de pandemia cu COVID-19, afirmand ca aceasta ‘nu s-a terminat’. ‘Vreau sa va asigur de toata colaborarea mea, dar, in acelasi timp, va spun ca (…) nu s-a terminat. Daca astazi…

- Petre Ciuvat lucreaza ca medic ATI la Spitalul Orasenesc din Rovinari, desi peste doua luni va implini varsta de 80 de ani. Nu se gandeste sa renunte si sa plece acasa de teama ca s-ar aputea infecta cu noul coronavirus. Chiar mai mult decat atat, medicul a decis sa doarma la spital in aceasta perioada…