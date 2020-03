Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca a semnat decretul privind numirea lui Nelu Tataru in functia de ministru al Sanatatii.



"Am luat act de demisia domnului Costache si am semnat decretul de numire a noului ministru. Domnul Tataru cunoaste foarte bine care este situatia in acest moment in sistemul sanitar si trebuie sa ia urgent toate masurile necesare pentru combaterea raspandirii infectarii cu noul coronavirus", a declarat Iohannis.



El a precizat ca Nelu Tataru va depune juramantul in cursul zilei de joi.



Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a demisionat…