Nelu Tătaru, noi măsuri ce ar putea fi luate pentru bolnavii de COVID-19 asimptomatici Nelu Tataru a declarat in cadrul unei vizite oficiale ca se iau in calcul noi masuri cu privire la persoanele bolnave de COVID-19 care nu prezinta simptomele specifice bolii. Ministrul Sanatații a spus este posibil ca persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2, dar care nu prezinta simptome, sa stea acasa, sub supravegherea medicului de familie, daca rata de transmitere comunitara va fi “joasa”. “Am fost la a doua perioada de masuri de relaxare. Nu poti face in acelasi timp, sa cresti riscul. Am dat masurile de relaxare. Este deja o perioada in care sunt niste riscuri. Dand voie in locuri libere… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

