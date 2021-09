Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații de la inceputul pandemiei, Nelu Tataru, devenit acum consilier onorific al premierului, ii critica pe foștii miniștri ai Sanatații din USR PLUS care i-au succedat lui, ca valul 4 “i-a luat iar pe nepregatite”. Nelu Tataru a fost ministru din martie pana in decembrie 2020,…

- Fostul ministru PNL al Sanatații, Nelu Tataru, numit recent consilier onorific al premierului, a declarat miercuri ca valul 4 a luat autoritațile pe nepregatite. Afirmația vine in contextul in care valul 4 se manifesta deja de o luna de zile in alte state europene și toate prognozele aratau ca raspandirea…

- Fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, critica rectificarea bugetara a premierului Florin Cițu, aratand ca aceasta nu reduce deficitul, ci il crește nominal cu 3.7 miliarde lei, bani care trebuie imprumutați suplimentar pana la sfarșitul anului, peste cuantumul stabilit la aprobarea bugetului…

- Jurnalistul Corina Dragotescu, stabilit in SUA de mai mulți ani, explica infracțiunea pentru care Florin Cițu a stat in inchisoare și a platit amenda, dar face și un comentariu amar, in final, in care compara scandalul lui Cițu cu situația in care s-ar putea afla un cetațean obișnuit. “Asa, pentru stiinta.…

- Am auzit ca au dat o lege prin care un barbat poate sa ramana gravid. Uite ce preocupare avem! Fraților, luati-va tratamentul la timp! Noi facem cateva milioane de avorturi pe an (pe toata planeta), ucidem atatea suflete nevinovate, care s-ar putea naște, și tu ești preocupat sa investești sa nasca…

- Administrația Prezidențiala a anunțat in urma cu puțin timp ca președintele Klaus Iohannis a semnat cele doua decrete. Este vorba despre decretul de revocare a lui Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor Publice. Totodata Klaus Iohannis l-a numit pe premierul Florin Cițu, interimar la…

- British Columbia cea mai vestica provincie din Canada se confrunta cu o situație dramatica. Valul de calduta care a dus la temperaturi record a ucis in trei zile 230 de persoane. Autoritațile vorbesc despre o perioada unica in istoria Canadei, potrivit CNN. Pana vineri, in Canada, temperaturi de 49,5…

- In aceasta toamna vom avea de-a face cu 10.000 de cazuri noi zilnic, numarul imbolnavirilor fiind estimat de specialiștii din ministerul Sanatații. Semnalul de alarma este tras de cei din MS, mai ales in contextul in care in prezent, puțin peste 5.000 de persoane se vaccineaza pe zi, in toata țara,…