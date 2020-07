Stiri pe aceeasi tema

- In acest context, ministrul Sanatații, Nelu Tataru vine cu o serie de precizari. Intrebat daca Romania va intra iar in stare de urgența, acesta susține ca „daca unii vor vrea cu tot dinadinsul” atunci se va intampla acest lucru. Totodata, Tataru a subliniat faptul ca totul depinde de cetațeni și de…

- Intrebat daca pandemia de coronavirus a scapat de sub control in Romania, Nelu Tataru a spus ca, din punctul sau de vedere, "nu a scapat de sub control. "Traim un alt episod pe care nu l-a dorit nimeni. O parte din vina o avem cu toții, poate mai mare cei care nu au mai vrut sa creada ca exista…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca, cel puțin deocamdata, nu se pune problema reintroducerii starii de urgența, insa, daca romanii nu vor lua in serios respectarea regulilor, am putea ajunge la starea de urgența, scrie Antena3.roMinistrul Sanatații spune ca, in momentul de fața, carantina…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat joi seara, la Antena 3, intrebat daca Romania va intra iar in stare de urgența, ca „daca unii vor vrea cu tot dinadinsul” atunci se va intampla acest lucru.„Deocamdata nu cred ca ajungem la stare de urgenta dar daca unii din noi vor vrea cu tot…

- Ministrul Sanatații lanseaza din nou varianta ca Romania sa reintre in starea de urgența, dat fiind numarul de noi cazuri de coronavirus, in continua creștere."Facem o propunere spre starea de urgența", a declarat Nelu Tataru, care spune ca autoritațile vor lua toate masurile pentru a reveni la "100…

- Nelu Tataru susține ca autoritațile din Romania au nevoie de parghii pentru a putea impune carantina, daca va fi nevoie. Ministrul Sanatații a explicat ca daca numarul de cazuri noi va crește și vor aparea focare de coronavirus, localitațile afectate vor intra in carantina, la fel ca in starea de urgența,…

- Cresterea numarului de infectari va fi inevitabila, in perioada urmatoare, a spus ministrul. In acelasi timp, acesta si-a exprimat speranta ca aceasta crestere va fi progresiva, si nu exponentiala. "Daca gestionam un numar de cazuri, in cinci zile am avut 196 de cazuri, 237, 222, 275, 320…

- Imposibilitatea amendarii celor care incalca restrictiile impuse pentru impiedicarea raspandirii COVID-19 in Romania i-a determinat pe unii sa nu respecte masurile de protectie si de distantare sociala. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, atrage atentia ca "pericolul real e o reluare a transmiterii…