Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca purtarea maștii de protecție va ramane obligatorie cat timp se vor mai inregistra noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in condițiile in care cea mai importanta cale de transmisie este prin aer. El spune ca spera ca va fi vorba de o luna sau doua. „Atata timp cat vom mai vedea ca mai avem nr de cazuri noi, vom purta maști, ca minim gest de protecție. Ramanem la o cale de transmitere cea mai importanta: aerogena”, a spus Nelu Tataru, la Digi24. Intrebat daca ar putea fi vorba de o perioada de un an, doi, ministrul a raspuns: „Sper sa fie mai puțin…