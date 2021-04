Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, considera ca actuala criza politica, generata de demiterea lui Vlad Voiculescu și acuzele asociate, creeaza neincredere in populație. In opinia sa, profesioniștii ar trebui sa se ocupe in acest moment de Sanatate. Intrebat la Digi24 ce impact are asupra campaniei de imunizare toata disputa din ultimele zile, pe tema demiterii lui Vlad Voiculescu, Nelu Tataru a spus ca unul negativ. „Afecteaza și afecteaza in condițiile in care venit cu diverse informații pe piața, cu anumite lucruri care pot crea neincredere in populație. Eu spuneam anul trecut ca trebuie…