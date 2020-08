Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul N. Tataru anunța noile reguli pentru redeschiderea restaurantelor Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Numarul persoanelor care vor putea sta la o masa în interiorul restaurantelor va putea fi de sase, cu condiția respectarii regulilor de distanțare, a precizat astazi ministrul sanatații,…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat astazi ca numarul persoanelor care vor putea sta la o masa in interiorul restaurantelor va putea fi de sase, cu conditia respectarii regulilor de distantare. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat astazi ca numarul persoanelor care vor putea sta la…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca numarul persoanelor care vor putea sta la o masa in interiorul restaurantelor va putea fi de 6, cu conditia respectarii regulilor de distantare.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca numarul persoanelor care vor putea sta la o masa in interiorul restaurantelor va putea fi de sase, cu conditia respectarii regulilor de distantare. De asemenea, a mai spus ca turistii cazati in hoteluri vor putea manca in restaurantele…

- Urmeaza o perioada in care autoritatile se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de coronavirus, iar in acest context este evaluata capacitatea spitalelor de a face fata unei astfel de situatii, a declarat astazi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El spune ca va fi evaluata inclusiv capacitatea…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, in timpul unei vizite fulger la Timișoara, ca in sase judete din Romania se observa o crestere peste 30 la suta a cazurilor de COVID - 19.”Avem in acest moment 6 judete unde cresterea este de peste 30%. La nivelul celor 3 zile din aceasta saptamana,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca are in vedere cresterea numarului de echipaje din cadrul serviciilor medicale de urgenta prespitaliceasca, mentionand ca personalul din directiile de sanatate publica a fost suplimentat prin detasarea a aproximativ 900 de asistenti medicali si…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Alba Iulia, ca cei care contesta starea de alerta trebuie sa-si revizuiasca atitudinea si pozitia si a compeltat ca, in conditiile de relaxare, este posibil sa creasca numarul de cazuri de infectare cu coronavirus