- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat ordinul prin care pacienții cu COVID-19 asimptomatici cu testul de control negativ vor fi externați dupa 10 zile, fara a fi necesar sa mai stea izolați, cei asimptomatici cu test pozitiv vor mai sta 4 zile izolați la domiciliu, iar cei asimptomatici cu factori…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a semnat ordinul care stabileste masurile ce trebuie luate in mall-uri pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, in salile de pariuri sportive si in cele de jocuri de noroc.

- Ministerul Sanatatii a anuntat lista cu spitalele de suport pentru pacienții COVID – 19 pozitiv care necesita tratament și pentru patologii specifice. Astfel, un numar de 57 spitale/ secții exterioare/corpuri de cladire, 44 maternitați, 60 spitale și centre pentru realizarea procedurilor de dializa…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii a aprobat Ordinul de ministru privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID 19 si lista spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS COV 2.Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor reprezinta…