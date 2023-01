Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Nelu Iordache, fiind anulata o pedeapsa de 12 ani si 6 luni inchisoare primita de acesta la instanta de fond in dosarul delapidarii companiei de transport aerian Blue Air. Judecatorii sustin ca faptele de care era…

- La sfarsit de an, dupa ce Curtea Suprema a motivat decizia de eliminare a prescripției speciale, dosarele au inceput sa se inchida, unul dupa altul, iar cei acuzati sunt absolviti de orice raspundere penala. Cum s-a ajuns la prescrierea faptelor De la momentul comiterii unei infractiuni incepe sa curga…

- Fostul viceguvernator BNR și președinte al Camerei Deputaților a scapat de sentița de 5 ani de inchisoare pentru trafic de influența, dupa ce Tribunalul București a admins miercuri cererea de revizuire depusa de acesta, potrivit Agerpres . Este vorba de dosarul in care Bogdan Olteanu a fost acuzat ca…

- Procurorii DIICOT au identificat 605 dosare (288 aflate in faza de urmarire penala si 317 pe rolul instantelor) care ar putea fi inchise ca urmare a aplicarii deciziilor Curtii Constitutionale si Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind prescriptia faptelor, prejudiciul in aceste cauze fiind de…

- Un complet pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat marti ca decizia Curtii Constitutionale privind prescrierea faptelor se aplica retroactiv, pe principiul legii penale mai favorabile. Surse judiciare au explicat pentru Agerpres ca aceasta decizie…