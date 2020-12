Stiri pe aceeasi tema

- Nordis Group, dezvoltator imobiliar specializat in construcția de imobile premium, promoveaza Romania ca destinație de lux in New York, Londra și Tel Aviv, cu ocazia Zilei Naționale. Astfel, un spot cu mesajul „Traiește propriul basm in Transilvania” ruleaza pe ecranele uriașe din Times Square, Westfield…

- Dumitru Rachițan a ajuns in Canada in ’89, ca refugiat. Fiindca lucrase ca inginer la Uzinele 23 August, și-a gasit rapid de lucru. In 1991, soția și fetița lui l-au urmat și din acel punct viața lui a intrat in linie dreapta. Cu toate ca a trait mai mult timp in Romania, astazi, Dumitru Rachițan se…

- Un deținut roman a evadat in Austria, ca-n filme, fiind urmarit de poliție, care a tras asupra mașinii in care a fugit. De trei zile romanul e de negasit, scrie ediția online a saptamanalului austriac Niederosterreichische Nachrichten.Sute de polițiști austrieci incearca sa dea de urma unui roman in…

- Asociația de Sudura din Romania și Universitatea Politehnica Timișoara au organizat miercuri, 4 noiembrie 2020, la Biblioteca UPT, simpozionul cu tema „Sudarea la Politehnica centenara”. In cadrul evenimentului a avut loc inmanarea medaliei ASR „Acad. Corneliu Mikloși” lui Viorel-Aurel Șerban, fost…

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca in prezent se fac teste in cadrul Institutului la vaccinul gripal, iar daca acestea vor fi reusite si produsul va fi unul sigur, atunci anul viitor se va putea iesi pe…

- Lucrarile de constructie a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Cernavoda-Stalpu, o investitie de 75 milioane euro, vor fi gata in mai 2022, a anuntat vineri transportatorul national de energie, Transelectrica, anunța news.ro.”Proiectele strategice in domeniul transportului de energie electrica…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, susține ca pretul gazelor din iarna lui 2020 va fi mai mic decat cel din iarna lui 2019, argumentand prin faptul ca gazele naturale s-au ieftinit in Romania.”La 1 iulie, piața de gaze naturale s-a liberalizat. Oferta de gaze pe piața…

- Vineri dupa-amiaza a plecat dintre noi maestrul ceramist Eugen Cioanca, lasand in urma lui nu doar imensa tristețe a celor care l-au cunoscut și iubit, ci și o opera de valoare universala. Eugen Cioanca a fost unul dintre fondatorii Filialei Alba a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania și președinte…