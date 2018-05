Stiri pe aceeasi tema

- Agitație mare in Partidul Social Democrat, dupa ce mai mulți membri importanți, printre care deputatul Nicolae Banicioiu, fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre sau deputatul Gabriela Podașca, au plecat in partidul lui Victor Ponta – Pro Romania. Prin intermediul unui comunicat transmis astazi,…

- Majoritatea liderilor PSD au reactionat dupa ce mai multi colegi de partid au ales in ultimele trei zile sa plece la Pro Romania, formatiune condusa de Victor Ponta., fost premier si fost lef alsocial-democratilor. Marian Oprisan, Carmen Dan, Mihai Fiforsau Gabriela Firea sunt printre cei care ii considera…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca Ecaterina Andronescu si Mihai Tudose negociaza intens cu Victor Ponta trecerea de la PSD la Pro Romania. Fostul premier Victor Ponta va rupe inca 20 de parlamentari de la PSD, PMP si ALDE si ar putea inclina decisiv balanta pentru debarcarea Guvernul Dancila,…

- UPDATE: Dupa Catalin Nechifor (PSD) si Ion Tabugan (PMP), inca un parlamentar anunta ca trece la noul partid al fostului premier.Deputata de Braila Marilena Meirosu si-a dat demisia din PSD si a semnat adeziunea la Pro Romania. Potrivit unor surse politice, Pro Romania urmeaza sa mai transfere…

- Victor Ponta negociaza intens cu parlamentari PSD care ar fi pe locuri neeligibile dupa caderea partidului in sondaje și intenționeaza sa-și faca grup parlamentar la Camera Deputaților chiar in cursul acestei saptamani daca va reuși sa ajunga la zece, numarul minim necesar pentru a-i cere lui Liviu…

- Pe primul loc se menține Partidul Social Democrat cu 39%, un scor ridicat avand in vedere controversele guvernarii și scandalurile in sunt implicați liderii paridului. Totuși, trebuie remarca sa PSD se afla intr-o ușoara scadere (-3%) fața de ultimul sondaj CURS publicat in ianuarie.Conform…

- Anunt important facut, astazi, in Parlamentul Romaniei, de Victor Ponta, dupa achitarea in dosarul Rovinari – Turceni. Fostul lider al PSD a anuntat ca se va ocupa oficial de coordonarea activitatii Pro Romania."De astazi incepand, in mod oficial si cu fruntea sus, pot sa asum o functie de…