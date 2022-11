Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European si raportor al Grupului social-democrat privind bugetul european, a anunțat ca, in urma incheierii negocierilor, s-a obtinut suplimentarea cu 687,3 milioane de euro a fondurilor pentru bugetul UE de anul viitor.…

- One United Properties, principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultima generație din Romania, raporteaza o cifra de afaceri consolidata de 908,8 milioane de lei in primele noua luni ale anului 2022, in creștere cu 45% fața de aceeași perioada a anului…

- “La aceste masuri extrem de importante am adaugat actiunile concrete legate de razboiul din Ucraina, sprijinirea statelor aflate in prima linie, precum Romania si Polonia, precum si a refugiatilor, mai ales a tinerilor si minorilor veniti din zona de conflict. Cresterea cu 250 de milioane de euro a…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, a anuntat faptul ca legislativul european solicita suplimentarea cu 300 de milioane de euro a fondurilor alocate masurilor europene pentru combaterea preturilor ridicate la energie in bugetul european pentru anul…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a avut o interventie in cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European pentru a sustine necesitatea implementarii cu celeritate a salariului minim european, anunta europarlamentarul intr-un comunicat oficial. "In Romania, 1,5 milioane de lucratori vor beneficia…

- Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, initiator si sustinator al mai multor campanii nationale pentru aderarea Romaniei in spatiul Schengen, a solicitat, in plenul Parlamentului European, ca aceasta decizie sa fie adoptata pana la finalul anului. "Romanii merita in Schengen! Romania respecta…

- ”In contextul crizelor simultane cu care se confrunta Romania post-pandemica, respectiv liberalizarea pretului la energie, cresterea pretului carburantilor si criza generata de invazia Federatiei Ruse asupra Ucrainei, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a initiat un set de masuri pentru…