Negocierile SUA - Rusia privind Ucraina au început luni la Geneva Negocierile dintre Rusia și Statele Unite menite sa abordeze criza din Ucraina au început luni în orașul elvețian Geneva, a confirmat un purtator de cuvânt al Departamentului de Stat american, potrivit Reuters.



Discuțiile care au loc la misiunea diplomatica americana au început la ora locala 08.55 (09.55, ora României), a precizat oficialul.



Rusia urmeaza sa poarte negocieri și cu NATO miercuri la Bruxelles și joi la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, la Viena.



Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avertizat duminica

