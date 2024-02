Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre Posta Romana cu Sindicatul National Posta Curierat da ”roade”. Potrivit companiei, in urma discutiilor s-a stabilit semnarea unui acord privind salariile, conditiile de munca, precum si un calendar de cresteri salariale pe intreg anul 2024. De asemenea, s-a agreat angajarea pe o…

- Sindicatul Lucratorilor Poștali din Romania, afiliat la Blocul Național Sindical, protesteaza, in data de 26 februarie, in fața Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Cererile sunt legate de condiții mai bune de munca, salarii mai mari și soluționarea unor schimbari la nivelul in care Poșta…

- Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania (SLPR), afiliat BNS, protesteaza, luni, in fata Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Protestul a inceputn la ora 11.30, sindicalistii avand fluiere, steaguri si vuvuzele. Sindicalistii afirma ca postasii sunt ”saracii Romaniei” si reclama ”politica…

- Membrii Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR), afiliat BNS, protesteaza, luni, in fața Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Sindicaliștii critica „politica manageriala dezastruoasa” din Compania Naționala Poșta Romana.

- Sistemul Step Hear, destinat persoanelor cu ,, a fost implementat in 47 de oficii postale, informeaza Compania Nationala „Posta Romana” (CNPR), intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES. „Posta Romana a inaugurat, astazi, in 46 de oficii postale din toata tara, sistemul Step Hear, dedicat…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de guvern, continuarea reorganizarii administratiei centrale cu inca doua ministere - Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, potrivit AGERPRES.

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) și Fondul Proprietatea au respins planul economico-financiar propus de actuala conducere a Poștei Romane. Motivul avansat de acționari e ca propunerile incluse in document nu sunt in masura sa redreseze activitatea. Conducerea a cerut…

- Orange SA a anuntat astazi ca a semnat un acord cu Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) in vederea fuzionarii Orange Romania SA (ORO) si Orange Romania Communications SA (OROC). Cei doi actionari confirma astfel intentia de a crea un operator de telecomunicatii complet convergent…