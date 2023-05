Negocieri cu scântei, în Coaliție. Kelemen Hunor a ieșit trântind ușa! Negocieri cu scantei, in Coaliție, inainte de rotativa premierilor. UDMR pare sa nu cedeze nimic, surse declarand ca liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a ieșit tradind ușa. ​​Negocierile din Coaliție pentru noul guvern pe care Klaus Iohannis le vrea terminate saptamana viitoare au atins un punct de tensiune maxima. PSD și PNL vor ministerele cu bani, UDMR se gandește de ce ar mai ramane in Guvern. Joi la Guvern, Kelemen Hunor s-a ridicat și a plecat de la discuții. De la ce a plecat totul? Cu un mandat asumat public ca viitorul guvern sa aiba mai puține ministere, toate partidele și-au facut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

