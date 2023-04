Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Moldovan (25 de ani), portarul celor de la Rapid, a vorbit despre meciul cu Farul Constanța, scor 1-1, in etapa secunda din play-off-ul Superligii. Fotbalistul bucureștenilor considera ca rezultatul este unul echitabil, caracterizand partida drept una „de play-off”. Horațiu Moldovan, dupa…

- Farul Constanta, echipa aflata pe primul loc in clasamentul din turneul play off al Superligii, a disputat in aceasta seara meciul din etapa a doua, intalnind in deplasare Rapid Bucuresti.Partida s a incheiat la egalitate, 1 1 0 0 . Rapid a marcat prin Funsho 55 , iar "marinariildquo; au egalat prin…

- Fanii "marinarilorldquo; au la dispozitie trei vagoane de tren, pana in Gara de Nord Bucuresti, de acolo mergand pe jos pana la stadion. Dupa victoria cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 2 0 la Ovidiu in prima etapa a turneului play off al Superligii, Farul Constanta, liderul clasamentului, disputa sambata,…

- Mihai Iosif (48 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, crede ca gruparea din Giulești se poate bate la titlul de campioana a Superligii in acest sezon. Tehnicianul considera ca primele cinci formații din play-off pot emite pretenții la titlu, excepția fiind Sepsi Sf. Gheorghe, despre care spune…

- Farul Constanta a incheiat cu o victorie, 2 1 la Ovidiu contra Rapidului, evolutiile din sezonul regular al Superligii, faza a competitiei pe care "marinariildquo; o termina pe primul loc in clasament, din aceasta postura urmand a intra in play off, pentru duelurile dintre primele sase clasate.Imi felicit…

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- Implicata in batalia pentru varful clasamentului, Rapidul vine sa recupereze punctele pierdute acasa cu FCU Craiova 1948, care a castigat cu 2 1 in Giulesti. Etapa a 26 a a Superligii incepe vineri, 17 februarie, zi in care sunt programate doua meciuri. In a doua partida, ultima clasata primeste vizita…

- Alexi Pitu este cel mai bun fotbalist U 21 al Superligii, avand, cu cinci goluri si patru pase decisive, cele mai multe contributii ofensive dintre jucatorii de la aceasta categorie de varsta. Cel mai bun jucator Under 21 al Superligii, Alexi Pitu, de la Farul Constanta, a starnit interesul, pentru…