Nebunie totală în Israel: masele uriașe de manifestanți au blocat gări și artere rutiere - Video Mii de israelieni s-au mobilizat marti din nou, blocand gari si artere rutiere, pentru a denunta proiectul de reforma judiciara initiat de guvernul condus de Benjamin Netanyahu, pe care il considera o amenintare la adresa democratiei, comenteaza AFP, citat de Agerpres. De la anuntarea, in ianuarie, a proiectului de reforma a sistemului judiciar, zeci de mii de persoane manifesteaza in fiecare saptamana intr-una dintre cele mai mari miscari de protest din istoria Israelului.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

