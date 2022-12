Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul virozelor a debutat, iar cei mai vulnerabili sunt copii. Camerele de garda ale spitalelor de pediatrie sunt pline. Este cazul si Spitalului de Pediatrie din Cluj-Napoca de pe Motilor, unde parintii stau cu micutii uneori chiar si cate 5 ore pana sa fie consultati de un medic.

- Angajații unitații au protestat luni, in curtea spitalului, spunand ca nu le sunt majorate salariile și ca schema de personal este insuficienta in raport cu numarul mare de pacienți per angajat, noteaza News.ro . Angajatii spun ca, deși exista hotarari judecatoresti definitive pentru majorarea salariilor,…

- Alina Pușcaș este mama a trei copii, Alexandru, Iris și Melissa, iar de ceva timp, vedeta a luat unele masuri pentru a-i ține pe aceștia departe de bullying. Vedeta de la Antena 1 le-a explicat ce inseamna și l-a dat pe fiul ei, Alex, la karate. Ea a explicat totul in cadrul unui interviu acordat revistei…

- Primaria Chișinau anunța ca a luat decizia de conectare cu o ora mai tarziu și deconectarea cu o ora mai devreme a iluminatului stradal in scopul optimizarii consumului de energie electrica. Decizia vine ca urmare crizei energetice in care se afla țara noastra. ”Așteapta decizia Comisiei Naționale pentru…

- Regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova a anuntat vineri masuri de urgenta pentru a limita consumul de gaz din cauza ingrijorarilor ca grupul rus de stat Gazprom va reduce furnizarile, relateaza Reuters.

- 450.000 de permise de conducere vor expira in perioada decembrie-februarie. Ce sfaturi ne da Poliția Rutiera pentru a evita timpii mari de așteptare. 450.000 de permise de conducere vor expira in perioada decembrie 2022 – februarie 2023, conform Poliției Rutiere. Avand in vedere numarul mare de...

- Dupa doi ani de pandemie, gripa a revenit in forța in Romania și face deja ravagii. Spitalele de pediatrie au ajuns sa fie pline de copii cu viroze sau infecții respiratorii, insa ceva este mai deosebit in acest an. Mai exact, potrivit Antena 3, unii dintre copii fac forme severe și ajung la insuficiența…

- Pentru ca timpul de așteptare dintre proba teoretica și proba practica pentru obținerea permisului de conducere a creat neplaceri cursanților din Argeș, Radu Perianu vine cu soluții. Prefectul a declarat ca la Pitești nu sunt probleme, insa situația sta mai prost la Campulung și Curtea de Argeș. In…