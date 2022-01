Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta la metrou, in stația Lujerului! O femeie a incercat sa impinga mai mulți calatori pe șinele de tren. Intamplarea s-a petrecut vineri, 14 ianuarie, iar duminica agresoarea a fost identificata de poliție și internata intr-un spital de psihiatrie. Un eveniment mai puțin obișnuit și care s-ar…

- Un francez de 23 de ani a fost inculpat pentru tentativa de omor si plasat in detentie in Belgia, pentru ca a impins o femeie pe sinele metroului la Bruxelles. Agresiunea s-a petrecut cu doar cateva secunde inainte de sosirea in stație a garniturii de metrou, iar mecanicul a reușit sa opreasca la limita.…

- Poliția din New York a arestat un barbat care ar fi impins o femeie in fața metroului, iar apoi a fugit de la fața locului, relateaza CNN. Incidentul a avut loc sambata dimineața și potrivit anchetatorilor victima, care nu a putut fi salvata, avea 40 de ani și era de origine asiatica.

