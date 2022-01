Nebunie la metrou în urma grevei de la STB București! Capitala e paralizată Capitala este paralizata, dupa ce șoferii de autobuze și vatmanii de tramvaie au decis ca trebuie sa intre in greva generala. Strazile Bucureștiului sunt pline de mașini, iar cozile la semafoare sunt imense. In plus, in subteran, Metrorex funcționeaza la capacitate maxima, deoarece toți bucureștenii care au realizat ca autobuzul lor nu mai vine s-au refugiat la metrou. Mai mult, firmele de ride sharing și-au triplat tariful! Dupa trei zile de proteste in fața sediului STB, unde au cerut salarii decente și un loc de munca sigur, iata ca joi dimineața șoferii STB au intrat in greva generala, suparați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex, anunț de ultima ora! In contextul grevei angajaților STB , compania a introdus in circulația toate trenurile disponibile. In acest fel, se incearca preluarea fluxului uriaș de calatori. Inca de la primele ore ale dimineții, oamenii au luat cu asalt stațiile de metrou și s-au calcat in picioare…

- Aglomerație mare la metroul bucurestean, din cauza grevei angajaților STB FOTO: metrorex.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Este aglomerație mare la metrou din cauza grevei angajaților Societații de Transport București. Reporterul RRA Alexandru Lancuzov este într-o…

- Avand in vedere mișcarea de protest a angajaților Societații de Transport București, din aceasta dimineața, Metrorex a luat toate masurile necesare pentru preluarea unui numar crescut de calatori, informeaza compania, intr-un comunicat.Metrorex introduce in circulație toate trenurile disponibile din…

- Avand in vedere mișcarea de protest a angajaților Societații de Transport București, din aceasta dimineața, Metrorex a luat toate masurile necesare pentru preluarea unui numar crescut de calatori. Metrorex introduce in circulație toate trenurile disponibile din flota și va circula in orele de varf…

- „Agentii de paza au obligativitatea de a verifica purtarea corecta a mastilor de protectie si de a atentiona calatorii atunci cand este cazul. (...) Insa, sanctionarea contraventionala a celor care nu respecta regulile de preventie se face doar de catre organele de ordine publica. Cetatenii pot face…

- In perioada sarbatorilor de iarna metroul din București va circula dupa un program special, cu intervale diferite intre garnituri, dar și cu trenuri suplimentare intre sarbatori, anunța Metrorex . Programul de Craciun și in primele zile din 2022 In zilele de Craciun (25, 26 decembrie) și de Revelion…

- N-am sa compar intamplarile de azi din curtea Parlamentului cu ceea ce s-a intamplat in Romania in urma cu 32 de ani, pentru ca ar fi impietate. Și o exagerare forțata, deși am citit in ultimele zile multe exaltari care așteptau de la mitingul AUR scanteia ce va aprinde noua revoluție. Și, totuși,…

- Polițiștii au pus in aplicare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și furt calificat, dupa protestele din 29 martie, din București, se arata intr-un comunicat remis miercuri, 8 decembrie. Este vorba…