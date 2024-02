Nebunie la bloc. Apartamentele cu centrale vor plăti și 50% căldura centralizată Guvernul vrea sa rezolve scandalul dintre proprietarii centralelor de apartament și locatarii racordați la incalzirea centralizata prin impunerea unui procent de 50% din cheltuieli tuturor. Inclusiv celor care au repartitoare și țin caloriferele inchise. Mai mult, printr-un proiect de ordin al ANRE, autoritațile vor sa oblige asociațiile de la bloc sa plateasca firme nu numai […] The post Nebunie la bloc. Apartamentele cu centrale vor plati și 50% caldura centralizata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

