- Cel mai nou raport financiar al celor de la Sony a fost anunțat, iar compania japoneza spune ca a vandut aproximativ 8 milioane de console PlayStation 5 de la lansare (7,8 milioane de unitați pana la data de 31 martie). Numarul de abonați ai PlayStation Plus a crescut și el cu aproape 15 procente (14,7%)…

- Fondurile vor fi folosite pentru construirea Ford Ion Park, o facilitate pilot pentru productie care ar urma sa fie deschisa pana la sfarsitul anului viitor langa Detroit. Laboratorul va avea rolul de a accelera dezvoltarea de tehnologii, compania intentionand ”sa produca eventual” noi celule de baterii…

- FintechOS, furnizor global de tehnologie pentru banci și asiguratori, a ridicat o runda de investiții de tip Serie B de 60 milioane de dolari continuand astfel dezvoltarea și devenind totodata o ”ținta sigura” pentru investitorii de talie mondiala,...

- Grupul de Comunicare Strategica anunta noi fluxuri de vaccinare care vor deschise din luna aprilie 2021. Mai precis, acestea vor fi urmatoarele: 6 aprilie: deschiderea a 12 noi cabinete fluxuri pentru administrarea vaccinului produs de compania Moderna; 13 aprilie: deschiderea a 144 de noi cabinete…

- Grupul DIGI, care in Romania detine RCS&RDS, s-a judecat cu autoritatile ungare, dupa ce a fost respins de la participarea la licitatia 5G din aceasta tara, dar a pierdut definitiv procesul in luna februarie din acest an. Compania are peste 1,1 milioane de abonati in Ungaria, o piata pe care activeaza…

- Conform mai multor surse anonime, compania americana lucreaza in prezent la o consola de gaming, care se inspira puternic de la Switch, consola de mare succes a celor de la Nintendo. Absolut logic, la baza viitoarei console va sta unul dintre chipset-urile companiei, cel probabil modelul cel mai nou…

- Rompetrol Rafinare (simbol bursier RRC), companie membra a Grupul KMG International, a incheiat anul 2020 cu o pierdere de 220,15 mil. dolari (885 mil. lei), fata de pierderea de 49 mil. dolari (197 mil. lei) din 2019, relateaza ZF. Compania a avut afaceri de 2,3 mld. dolari (9,4 mld. lei),…

- Compania a primit autorizația finala pentru construcția HUB-ului din Cluj-Napoca. Investiția de la Cluj, estimata la 7 milioane de euro, va fi finalizata pana la sfarșitul lui 2021. Afacerile FAN Courier, liderul pieței locale de curierat, au depașit in 2020 pragul de 1 miliard de lei, un avans de peste…