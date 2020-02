Neamţ: Vasile Trăistariu va expune la bibliotecă ■ „Iubesc orasul si peisajul pietrean. Prezint 80 de lucrari, dintre care 16 sint ulei pe pinza, iar 64 pastel, acuarela si tus. Lucrez de sase luni la aceasta expozitie pe care o consider un cadou pentru pietreni“, spune Vasile Traistariu Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt gazduieste expozitia de pictura „Peisaje pietrene – evocare picturala“ […] Articolul Neamt: Vasile Traistariu va expune la biblioteca apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

