- Traficul rutier este oprit, vineri seara, pe doua tronsoane ale DN 17, in judetele Bistrita-Nasaud si Suceava, din cauza ninsorilor viscolite, totodata fiind impuse, din acelasi motiv, restrictii de tonaj pe DN 15 si DN 17, in judetele Harghita si Suceava.Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis…

- Traficul rutier este oprit vineri dupa-amiaza pe DN 12 C, intre localitatile Bicaz-Chei – Lacul Rosu, si pe DN 15, intre localitatile Grinties – Tulghes, din cauza zapezii depuse pe carosabil. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Neamt, sunt semnalate…

- Traficul rutier este oprit, vineri, pe DN 12 C, intre localitatile Bicaz-Chei – Lacul Rosu si pe DN 15, intre localitatile Grinties – Tulghes, judetul Neamt, din cauza zapezii, potrivit news.ro.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Neamt, sunt…

- Pe DN 18 prin Pasul Gutai, conexiunea dintre municipiile Baia Mare si Sighetu Marmatiei, se circula in conditii de iarna, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Judetul Maramures, Dan Buca."In Pasul Gutai se actioneaza cu utilaje de deszapezire si se circula in conditii…

- Consiliul Judetean Iasi a anuntat ca, din cauza viscolului, utilajele de deszapezire de la baza Pascani vor actiona in aceasta noapte doar la apelurile facute prin Serviciul National de Urgenta 112."Avand in vedere avertizarea meteo de cod galben de ninsori abundente, emisa de ANM, incepand cu ora 19,00,…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe sectoare de drum national din judetul Neamt, a informat, sambata, prefectul Vasile-Adrian Nita."In urma ninsorilor care au inceput noaptea trecuta in judetul Neamt, echipele de drumari sunt mobilizate pentru a asigura conditii optime…

- Iarna și-a intrat in drepturi, noaptea trecuta, in zona montana și submontana din județul Bistrița-Nasaud, confirmand astfel prognozele meteorologilor care avertizau cu privire la fenomene de ninsoare și vant puternic. Conform ISU Bistrița-Nasaud, ca urmare a ninsorii și a viscolului, in Pasul Tihuța…

- Viscolul a doborat, in noaptea de sambata spre duminica, mai mulți copaci, in Pasul Tihuța, la granița dintre județele Bistrița-Nasaud și Suceava.„Urmare a ninsorii și a viscolului, in Pasul Tihuța spre județul Suceava au cazut cațiva copaci pe carosabil, fara a bloca circulația”, informeaza ISU…