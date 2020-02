Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a intrat intr-un tren, miercuri noapte, in statia CFR Roman. Conform ISU Neamt, in autoturism se afla doar conducatorul auto, care a fost preluat de un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta si transportat la spital. Trenul avea 39 de vagoane, din care opt pline cu metanol, iar…

- Politistii rutieri din Neamt „marcheaza” record dupa record. Ei au lasat 42 de vitezomani fara permis si au dat amenzi de peste 52.000 de lei in doar opt ore. „La data de 18 ianuarie, in intervalul orar 08.00 – 16.00, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au desfașurat o actiune pentru prevenirea evenimentelor…

- Un tinar de 26 de ani, din Margineni, a fost prins de politisti conducind un autoturism desi bause si nici nu avea permis de conducere. “Polițiștii Sectiei de Politie Rurala Savinesti au depistat in trafic un tinar de 26 de ani, din Margineni, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din aceeași…

- Un accident rutier in urma caruia un autoturism s-a rasturnat intr-un sant a avut loc, in urma cu putin timp, marti, 10 decembrie, la Girov. Din informatiile oferite de martorii oculari, in accident au fost implicate doua autoturisme si, dupa cum se poate vedea si din imagini, unul dintre acestea a…

- Un accident rutier soldat cu o victima a avut loc in urma cu putin timp, marti, 3 decembrie, in jurul orei 19.50, in localitatea Rediu. Conform primelor informatii, un autoturism, scapat de sub controlul soferului, a lovit mai intii un cap de pod, apoi a ajuns in curtea unei gospodarii si s-a oprit…

- Un tinar de 22 de ani, care a urcat la volanul unui autoturism desi nu avea permis de conducere a fost retinut de politistii nemteni. Tinarul a fost prins in timp ce conducea pe un drum judetean din localitatea Stefan cel Mare. “La data de 25 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie…

- Politistii nemteni au prins un barbat de 47 de ani, din Stefan cel Mare, care transporta 19.000 de tigarete fara timbru. Barbatul a fost retinut, iar marfa a fost confiscata. “La data de 24 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Sagna au depistat un barbat, de 47 de ani, din Ștefan…

- ■ localitatile din comunele Cracaoani, Ghindaoani si Baltatesti fac parte din zona de protectie, iar cele din Agapia, Grumazesti, Oslobeni, Bodesti si Negresti din zona de supraveghere ■ pesta aparuta la Agapia si Butea - Iasi a instituit alte doua zone „protejate“ ■ Comitetul Local de Combatere a Bolilor,…