Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenele meteo extreme din ultimele zile au produs pagube mari in comuna Gradinari din județul Olt, unde mai multe solarii au fost distruse de ploaie și vant. Tot ce mai pot face oamenii acum este sa incerce sa-și reduca din pagube, in masura in care se poate, in condițiile in care nu au fost asigurați.…

- Un tanar a murit, iar un altul a fost grav ranit, dupa ce peretele unui imobil aflat in curs de renovare s-a prabusit peste ei, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Accidentul de munca s-a produs in localitatea Trusesti, victimele, de 34 si, respectiv,…

- O fetita de 8 ani si mama ei au fost accidentate, joi dimineata, in timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni in comuna Plopu, județul Prahova. Fetița a murit in urma impactului. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, un sofer in varsta de 42 de ani a surprins si accidentat doi…

- Un tren care venea de la Caracal a fost oprit in cursul noptii, aproape de localitatea Turnu Rosu, pana cand pompierii au reusit sa deblocheze un cal care si-a prins picioarele intre sinele caii ferate din zona, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Incendiu in Navodari Alerta, in judetul Constanta Pompierii constanteni au fost solicitati duminica seara, 3 aprilie, sa intervina la un incendiu care s ar fi produs la o casa din localitatea Navodari.Conform primelor date, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au precizat ca alerta…

- Un barbat de 31 de ani din municipiul Ramnicu Valcea a decedat vineri dimineata dupa ce a cazut de la etajul 6 in interiorul blocului in care locuia, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. „Incidentul s-a petrecut in jurul orei 7:45. Persoana in cauza a cazut…

- Aproximativ 70 de hectare de teren au fost afectate, ieri dupa-amiaza, de un incendiu de vegetatie uscata izbucnit in localitatea Joseni, la fata locului actionand pompieri militari si civili. Biroul de Presa al Inspectorului pentru Situatii de Urgenta Harghita a precizat ca au intervinit pompierii…

- Biroul de presa al Guvernului Ciuca reacționeaza la informațiile referitoare la o viitoare monitorizare a presei in scopul combaterii fenomenului fake news. Potrivit sursei citate este vorba despre o inițiativa a societații civile, iar guvernul nu a solicitat monitorizarea vreunui termen. „Guvernul…