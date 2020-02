Stiri pe aceeasi tema

- Un tinar de 24 de ani, care a agresat o persoana ce a incercat sa il impiedfice sa dea foc vegetatiei uscate de pe malul Bistritei, a fost retinut recent de politisti. “Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au identificat și reținut pentru 24 de ore un tinar de 28 de ani, banuit ca…

- ■ actiunea a demarat la Piatra Neamt de pe 27 ianuarie ■ la Roman, ea va incepe de pe data de 11 februarie ■ un pachet contine 5 periute de dinti, pasta de dinti (300 ml), sapun lichid (500 ml), sampon copii (800 ml), sampon adulti (500 ml) si detergent (2,7 kg)n proiectul este derulat […] Articolul…

- Inca de la inceputul lunii ianuarie a acestui an, la Casa Județeana de Pensii Vrancea s-a dat startul inregistrarii cererilor pentru acordarea biletelor de tratament balnear aferente anului 2020, cu toate ca biletele nu au sosit inca. Reprezentanții CJP Vrancea au spus ca este posibil sa primeasca aceste…

- Avalansa de cereri pentru bilete de tratament, la Casa de Pensii Buzau. De la inceputul anului, au fost deja depuse peste 800 de solicitari. Pensionarii care s-au grabit sa depuna cereri spera sa prinda locuri, mai ales in statiunile de pe litoral, chiar daca data depunerii solicitarii nu este un criteriu…

- ■ un nemtean aflat sub control judiciar a revenit in locuinta comuna pentru a-si vedea copilul ■ nu a durat mult si a inceput un scandal, lucru ce i-a atras arestarea ■ Un romascan de 45 de ani parca a cerut sa fie arestat, lucru care s-a si intimplat. Individul era deja sub control judiciar, […] Articolul…

- ■ la inceput de an judecatorii au prelungit cu 60 de zile masura preventiva pentru seful Postului de Politie Bodesti ■ el aste acuzat de trafic de influenta, luare de mita si abuz in serviciu, in total sapte fapte ■ Inceputul de an nu aduce vesti bune pentru sefului Postului de Politie Bodesti, acuzat…

- Un tinar de 24 de ani, prins cu “petarde” interzise dupa o razie a politistilor intr-o piata din Tirgu Neamt, are acum de dat explicatii oamenilor legii. “La data de 29 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Neamț au descins intr-o piața din…

- ■ a venit alocarea pentru ultimele serii din acest an ■ sint bilete care nu au stapin ■ Casa judeteana de Pensii asteapta doritori, dar in anumite conditii ■ Casa Judeteana de Pensii Neamt anunta ca au venit biletele de tratament pentru ultimele doua serii din acest an. „Pentru ultimele doua serii de…