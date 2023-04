Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 55 ani s-a sinucis aruncandu-se in lacul Batca Doamnei, din municipiul Piatra-Neamt, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Cadavrul a fost observat, duminica seara, de un trecator care a sunat la 112. ‘Echipajul de politie s-a deplasat la fata locului,…

- Un minor in varsta de 15 ani a fost accidentat de un autoturism in timp ce traversa pe o trecere de pietoni din municipiul Piatra-Neamt, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce o femeie in varsta de 75 ani,…

- O ambulanta care transporta un pacient s-a rasturnat, in zona Unirii, din Bucuresti, dupa ce ar fi fost izbita puternic din lateral. Atat personalul ambulantei, cat si pacientul au fost evaluati la fata locului. Ironia sortii face ca pacientul transportat de „Salvare” sa fi fost luat de la un alt accident…

- Un autoturism in care se aflau trei persoane a cazut partial in lacul Batca Doamnei din Piatra-Neamt, dupa ce soferul masinii a pierdut controlul volanului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din fericire, in urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale, atat conducatorul…

- Un barbat de 74 ani a decedat in urma coliziunii dintre doua autoturisme, sambata, in municipiul Moinesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. "O femeie in varsta de 44 ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinesti a intrat in coliziune…

- Un pieton aflat sub influenta bauturilor alcoolice a fost accidentat, marti, in timp ce incerca sa traverseze prin loc nepermis pe DN 15, in localitatea Vaduri, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in…

- O fetita de 2 ani a fost ranita luni dupa ce masina condusa de mama ei a intrat in coliziune cu un alt autoturism, pe drumul national 15, in orasul Roznov, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce o tanara, de 25 ani, din…