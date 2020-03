■ un sondaj al Institutului National de Sanatate Publica arata ca sint carente in acest domeniu ■ 18% dintre participanti se spala de mai putin de doua ori pe zi pe dinti, 33,7% se spala mai putin de doua minute pe dinti si doar 33,6% in maxim 15 minute dupa ce maninca ■ in Neamt […] Articolul Neamt: Igiena orala, si ea lasa de dorit apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .