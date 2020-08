Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Rutier au tras pe dreapta un autoturism condus de un sofer beat. S-a intimplat pe 5 august 2020, pe strada Bistritei din Piatra Neamt, cind oamenii legii au depistat in trafic un sofer de 50 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicind o concentratie…

- ■ politistii cauta un barbat care a plecat dintr-o unitate medicala si nu e de gasit ■ si o adolescenta a fost data disparuta ■ Politistii cauta un barbat de 35 de ani, din Boghicea, care a plecat din spital. dar nu a mai ajuns acasa. „Pe 20 iulie, politistii din cadrul Sectiei Rurale Sagna […] Articolul…

- ■ un tinar baut si fara permis a furat o masina, a intrat cu ea intr-un cap de pod si a fugit ■ masina a luat foc ■ Politistii nemteni au stabilit circumstantele in care s-a produs, in noaptea de 17 spre 18 iulie, accidentul rutier in urma caruia un autoturism a luat foc. Conform […] Articolul Neamt:…

- ■ un romascan, sora si sotul acesteia, ex-consilier la Ministerul Padurilor si Mediului au reusit sa ia spagi care stirnesc invidia ■ s- au „tirguit“ cu procurorii DNA si au obtinut pedepse cu suspendare ■ pentru frati acordurile au si fost consfintite de instanta ■ ambii l-au ajutat pe Gheorghe Tuluc…

- Doi barbati, o femeie si un copil au fost victimele unei altercatii izbucnite, joi, 2 iulie, in apropierea unei stini din Neamt. Conform informatiilor oferite de politistii care au deschis dosar penal pentru incaierare, conflictul a izbucnit intre membrii unei familii din cauza a… trei cai. “La data…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Dulcesti au reținut pentru 24 de ore un barbat din localitatea Dulcesti, banuit ca ar fi incalcat ordinul de protecție provizoriu. “Din cercetari a reieșit ca, la data de 23 iunie, un barbat de 33 de ani s-ar fi deplasat la locuinta mamei sale unde, pe…

- Polițiștii nemteni au depistat un barbat din Piatra Neamț, cautat la nivel național pentru comiterea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane si vatamare corporala. “La data de 25 iunie, in baza activitaților investigativ-operativ desfașurate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale…

- Politistii nemteni au fost chemati sa aplaneze un conflict de catre un barbat de 34 de ani, din Vrancea, care a reclamat ca un localnic din Stanita i-a distrus parbrizul masinii. Cercetarile au stabilit ca, in seara de 4 iunie, vrincenul i-ar fi oferit nemteanului mai multe alimente in schimbul sumei…