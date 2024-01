Neamț: Comisie de verificare în cazul copilului accidentat mortal de tren, la Roman Inspectoratul Școlar Județean Neamț a constituit o comisie de verificare in cazul copilului de 14 ani, accidentat mortal de trenul InterRegio, care circula pe ruta Suceava – București. Minorul era elev la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva din municipiul Roman și ar fi trebuit sa se afle la școala in momentul accidentului feroviar, Baiatul ar fi fost neatent la trecere, aceasta fiind in mijlocul municipiului Roman. De asemenea, se pare ca acesta a plecat de la școala fara ca cineva sa sesizeze, copilul fiind diagnosticat și cu un handicap mental, ne-a mai informat corespondenta Gianina Buftea.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a fost accidentat mortal de tren, joi dimineata, in pasajul CFR din municipiul Roman. Politistii din cadrul Biroului Judetean Politie Transporturi Neamt au fost sesizati joi, in jurul orei 10.50, despre producerea unui accident feroviar in pasajul CFR din municipiul Roman. “In urma cercetarilor…

- Un baiat in varsta de 14 ani a muritm joi, dupa ce a fost lovit de un tren in municipiul Roman, judetul Neamt, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Neamt au anuntat ca politistii din cadrul Biroului Judetean Politie Transporturi Neamt au fost sesizati joi, in jurul orei…

- Accident feroviar fatal: un copil de 14 ani a murit, dupa ce a fost lovit de trenUn copil in varsta de 14 ani a murit, joi, dupa ce a fost lovit de trenul Suceava - București, in pasajul CFR din Roman, județul Neamț, relateaza Mediafax.Accidentul feroviar a avut loc joi, in jurul orei 10:50, in pasajul…

- Un tanar din Caransebeș, care a ucis doi batrani de la volanul unui bolid de lux, a fost plasat sub control judiciar. Baiatul este nepotul unui fost prim-procuror al Curții de Apel Timișoara și la momentul accidentului avea permisul de conducere luat de doar șapte luni. Citește și: Plecat dintre noi,…

- Un tanar de 19 ani din Caransebeș, care a accidentat mortal cu mașina doi varstnici, a fost plasat sub control judiciar. Baiatul este nepotul unui fost prim-procuror al Curții de Apel Timișoara și la momentul accidentului avea permisul de conducere luat de doar șapte luni. Tanarul de 19 ani a fost inițial…

- Un barbat din Teleorman a avut zilele trecute un noroc de care putini oameni au parte in viata. El a supravietuit miraculos dupa ce a cazut pe sinele de cale ferata iar trenul a trecut peste el, valorificand astfel sansa de unu la un milion care este oferita in astfel de situatii. Barbatul a suferit…

- Un caz revoltator a avut loc in Suceava. Un șofer drogat și prietenul sau au fost reținuți dupa ce au incercat sa mușamalizeze un grav accident de circulație. Un minor care a fost implicat in accident nu a fost lasat sa mearga la spital.Doi barbați au incercat sa convinga un copil sa nu se duca la…