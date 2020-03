Neamţ: Arbori seculari, tăiaţi ilegal Paisprezece arbori seculari au fost taiati ilegal de pe marginea drumului 207 D, in Gidinti, conform constatarilor reprezentantilor Garzii Forestiere. Prejudiciul creat a fost evaluat la 40.000 de lei si au fost sesizati politistii pentru a prinde vinovatii. „In cursul zilei de 10.03.2020, Garda Forestiera Judeteana Neamt s-a autosesizat cu privire la lucrarile de exploatare […] Articolul Neamt: Arbori seculari, taiati ilegal apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

