Trei incendii de vegetatie s-au produs, luni, 17 februarie, in localitati din Neamt. In toate cele trei cazuri, incendiile au fost provocate de foc deschis in spatii deschise, iar persoanele vinovate de producerea lor au fost amendate de pompieri. Au fost afectate de flacari peste 10 hectare de vegetatie. O prima alarma a fost data […] Articolul Neamt: Amendati pentru incendii de vegetatie apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .