Puteti sa va vaccinati impotriva COVID-19 si din masina. Se va intampla in orasele mari, in etapa a treia cea care cuprinde populatia generala. Densitatea mare de populatie a oraselor mari cere centre de vaccinare cu timp scurt de asteptare, dar si flux ridicat si sigur. Centrele de vaccinare de tip drive through isi propun sa primeasca persoana inscrisa intr-un circuit usor de parcurs, cu trei opriri in puncte fixe. Accesul se face numai cu masina personala. Doritorului i se ia temperatura la bariera si va parca intai la cortul de receptie, unde datele vor fi introduse in sistemul centralizat…