Comisia Europeana calculeaza ca UE va trebui sa investeasca in plus 195 de miliarde de euro pana in 2027 doar pentru a renunța la combustibilii fosili importați din Rusia. Deconectarea totala de la gazele rusești nu este pusa in aveste calcule. Comisia Europeana calculeaza ca UE va trebui sa investeasca in plus 195 miliarde de euro pana in 2027 pentru a accelera deconectarea de combustibilii fosili din Rusia, in principal prin dezvoltarea regenerabilelor, o mai mare eficienta energetica si dezvoltarea sustenabila a hidrogenului, relateaza agentia EFE. „Analiza ia in calcul toate importurile de…