Stiri pe aceeasi tema

- 30 iunie 2023 a fost ultima zi a proiectului Formam Viitorul!, inceput in luna noiembrie 2020 și implementat de Fundația YANA – You Are Not Alone Foundation, in parteneriat cu Fundația Sf. Ioan Calabria și Asociația Favor. Finalul proiectului a fost marcat printr-o conferința desfașurata la sediul Fundației…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean ” Stefan Cel Mare ” Bacau va asigura masurile de ordine publica la evenimentele ce vor avea loc in acest sfarșit de saptamana, iar prin masurile ce le-am pregatit vom avea grija ca fiecare cetațean sa petreaca acest sfarsit de saptamana in siguranța. Pentru desfașurarea…

- Razboiul este un fenomen complex și adesea controversat, iar evoluția sa poate fi influențata de numeroși factori politici, militari și juridici. Este interesant cum Ucraina primește ajutor militar din partea NATO, in ciuda convențiilor internaționale care ar putea implica țarile Alianței ca parte la…

- Sa-ți faci un drum in arta nu a fost niciodata ușor. Aici teritoriul e foarte accidentat și minat de marile orgolii de unicitate ale creatorilor. Intre generațiile succesive de artiști, din toate domeniile, literatura, teatru, artee plastice, muzica, cinema, arhitectura etc. au fost mereu conflicte,…

- Societatea Academica din Romania (SAR) este o organizație inființata in anul 1996 a carei misiuni este aceea de a de promova educația in domeniul politicii publice a tinerilor, dar și a unor soluții realiste pentru rezolvarea problemelor de politici publice, bazate pe consultare democratica. Organizația…

- Distrugerea barajului Kakhovka din sudul Ucrainei reprezinta o amenințare pentru centrala nucleara Zaporojie, dar situația este sub control, a declarat marți agenția de stat ucraineana pentru energie atomica.

- Compania ucraineana Energoatom a anuntat luni ca exista o pana de curent la centrala nucleara de la Zaporojie dupa ce un oficial numit de Rusia a afirmat ca centrala a comutat pe alimentare standby si de urgenta, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Guvernul a transmis joi ca potrivit informatiilor obtinute de la AIEA de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), explozia de langa centrala de la Zaporojie nu a afectat siguranta reactoarelor nucleare, scrie news.ro.„Potrivit informatiilor obtinute de Comisia Nationala…