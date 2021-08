Ne paște inchiziția democratică! O știre aparuta in “Paginile de media,” citita seara, ma trezește dimineața intr-un coșmar. Se facea ca sunt chemat la proces, ca martor al acuzarii, intr-un dosar de pe vremea ”Perfectului acrobat,” Leonte Rautu, tartorul culturii și al libertații de exprimare din anii terorii staliniste. Eu ar fi trebuit sa acuz de deviaționism o serie de intelectuali romani, in numele comitetului de stat al sovieticilor de la București. Suntem in 2021. Cafeaua de dimineața ma intremeaza. Ma șterg la ochi, dar ma mananca nasul, semn ca cineva ma bate (o zicere din popor). O musca se pune pe cap. Daca trag cu… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

