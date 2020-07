Acesta susține putem duce o viata cat mai aproape de cea pe care o aveam inainte de pandemie daca intelegem sa respectam regulile anti-COVID-19. In ceea ce privește situația din spitale, Virgi Musta a precizat ca creșterea cazurilor se resimte chiar și la el in unitate. „A inceput sa creasca si la noi numarul de cazuri de infectie cu COVID-19. Daca in urma cu trei-patru saptamani am avut unul, maximum doua cazurri de infectie noua pe zi si pe sectie am avut cinci-sase, pana in zece pacienti, brusc, de patru-cinci zile, au inceput sa vina trei-cinci-chiar sapte pacienti noi, intr-o singura zi.…