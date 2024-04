Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Cluj, Patriciu Achimaș Cadariu, și-a indemnat colegii sa susțina adoptarea proiectului de lege privind organizarea si finantarea activitații de vaccinare a populatiei in Romania pe fondul ingrijorarilor legate de evoluția epidemiei de rujeola.

- Șantierul A3 Nadașelu-Zimbor-Poarta este aproape pustiu. Daca in toamna anului trecut, ritmul de lucru este impresionant pentru Romania, acum șansele de incadrare in jaloanele PNRR sunt minime, susțin specialiștii de la Asociația Pro Infrastructura

- Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice are o data limita de depunere. Vezi cine depune declarația unica, dar și cand se depune Formularul 212!Declarația unica 2024 cu noile modificari in vigoare, dar și cand se depune formularul 212.Ce este…

- Tot mai mulți cetațeni europeni, printre care mulți romani și unguri, se prefac ca sunt ucraineni și solicita autoritaților din Germania ajutoare sociale destinate refugiaților din calea invaziei ruse. Autoritațile din landul german Baden-Wurttemberg au identificat mai multe persoane care susțin ca…

- Botoșani, județul asistaților social. Locul din Romania unde mai bine de trei sferturi din populație nu muncește Botoșani poate fi considerat un județ aproape asistat social, in condițiile in care majoritatea populației este formata din copii, adolescenți, pensionari, persoane cu handicap sau fara venituri.…

- Carduri sociale 2024. In zilele urmatoare, beneficiarii programului „Sprijin pentru Romania” vor primi o suma de bani pe cardurile pentru alimente și mese calde. Prima transa de bani din 2024 pe cardurile sociale va intra in a doua jumatate a lunii februarie, anunța ministrul Caciu. Ministrul Investitiilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, intrebat despre cazul Rosia Montana, ca romanii trebuie sa stie intotdeauna adevarul si a precizat ca, in cazul in care Romania pierde acest proces, atunci trebuie gasite solutii, avand in vedere ca exista o stabilitate macroeconomica.Marcel Ciolacu a fost intrebat…

- Scandal amoros. De data aceasta este vorba despre un viceprimar de la Primaria Duda Epureni, Vaslui. Barbatul s-a indragostit de o femeie maritata cu doi copii. Toata comunitatea fierbe dupa ce s-a aflat de idila. Citește și Bancnote false puse in circulatie in Romania. Ce le deosebeste de cele reale…