Ne așteaptă o săptămână neobișnuit de caldă! Ce spun meteorologii? Deși ne aflam in ultima luna de iarna, primavara nu mai are rabdare și incepe sa-și faca apariția prin ghiocei și temperaturi ceva mai ridicate. Deja am resimțit cu toții cum temperaturile au crescut și cum vremea parca a inceput sa fie ceva mai blanda cu noi. Ei bine, pregatiți-va, deoarece ne așteapta o saptamana neobișnuit de calda. Cum va fi vremea in Turda saptamana viitoare? Potrivit aplicației Weather, turdenii vor avea parte de caldura saptamana viitoare, fiind preconizate temperaturi de pana la 16 grade Celsius. Luni – maxima va fi de 16 grade Celsius, iar minima de 4 grade Celsius Marți… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

- 05.02.2024 ORA 10:00 - 06.02.2024 ORA 10:00Vremea va fi vantoasa, dar deosebit de calda pentru aceasta data. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va aveaintensificari, in general cu viteze de 50...55 km/h. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 17 grade, iar cea minima va fi de 5...6 grade.06.02.2024…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, valabila de sambata, 2 decembrie, de la ora 12.00 și pana duminica, 3 decembrie, la ora 14.00, in care vremea va fi mai calda decat cea normala in aceasta perioada a anului.Potrivit ANM, sambata, in Capitala, vremea va fi mult mai calda decat…

