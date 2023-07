Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile kenyene au anuntat ca sunt dispuse sa conduca o forta multinationala in Haiti, unde confruntarile dintre politie si bandele criminale au fortat zeci de mii de oameni sa isi paraseasca locuintele, informeaza Rador.Ministrul de externe a declarat ca guvernul de la Nairobi va trimite, de…

- Camera Reprezentanților din Congresul american a discutat pe larg miercuri despre fenomenele anormale neidentificate, cunoscute mai colocvial ca OZN-uri, in cea mai serioasa recunoaștere de pana acum a faptului ca aparițiile misterioase merita examinate la cele mai inalte niveluri de guvernare, potrivit…

- David Grusch, fost ofiter de informatii militare american, a declarat miercuri un in fata unei comisii a Camerei Reprezentantilor pe probleme de securitate nationala ca “nu suntem singuri in Univers, dar autoritatile ascund dovezi ale existentei extraterestrilor, inclusiv resturi ale unui obiect neidentificat”.…

- Nu suntem singuri in univers, iar autoritatile ascund dovezi ale existentei extraterestrilor, inclusiv resturi ale unui obiect neidentificat, a declarat miercuri un fost ofiter de informatii in fata unei comisii a Congresului american, relateaza AFP. In cadrul audierii sale de miercuri in fata Congresului…

- Presedintele israelian, Itzhak Herzog, a salutat Statele Unite drept cel mai bun prieten si partener al tarii. El a facut declaratia in fata Congresului de la Washington, la 75 de ani de la proclamarea Statului Independent Israel, anunța Rador."Multumesc, membri ai ambelor camere, pentru celebrarea…

- Pe agenda vizitei la Beijing a secretarului de stat american, Antony Blinken, a fost anuntata si o primire la presedintele chinez Xi Jinping, a declarat luni agentiei Reuters un oficial din Departamentul de Stat de la Washington.AFP precizeaza ca intalnirea la cel mai inalt nivel nu a fost confirmata…

- Un fost oficial al serviciilor americane de informatii, care a condus o analiza a fenomenelor anormale neidentificate in cadrul unei agentii a Departamentului Apararii, a spus ca guvernul Statelor Unite detine vehicule extraterestre „intacte si partial intacte", informeaza The Guardian. Fostul agent…

- Administratia presedintelui american Joe Biden planifica sa trimita in Taiwan ajutoare pentru arme in valoare de 500 de milioane de dolari, recurgand la aceeasi prerogativa de urgenta utilizata de peste 35 de ori pentru Ucraina, a declarat o sursa familiarizata cu acest plan, informeaza Reuters. „Ca…