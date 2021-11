In primavara acestui an, solista Alexandra Stan lua prin surprindere pe toata lumea cand anunța ca s-a casatorit. Nimeni nu știa cine este alesul ei, dar, dupa o nunta rapida, lucrurile s-au destramat la fel de fulgerator. In vara, artista anunța pe Instagram casatoria cu alesul inimii ei, Emanuel, la doar o luna de cand s-au cunoscut. Alexandra declara ca este in culmea fericirii și ca in sfarșit și-a gasit liniștea. Intreaga ceremonie a avut loc intr-un cadru restrans, iar cei doi soți nu au facut exces de postari pe Instagram. Dar…De data recenta Alexandra nu mai purta de ceva timp verigheta,…