Stiri pe aceeasi tema

- Fostul atacant al echipei naționale, Ionel Ganea (50 de ani), crede ca Jude Bellingham (20 de ani), mijlocașul englez al lui Real Madrid, va fi jucatorul care va decide meciul contra lui FC Barcelona, din runda cu numarul 11 din La Liga. FC Barcelona - Real Madrid se joaca sambata, de la ora 17:15.…

- Jude Bellingham si Harry Kane au dus Anglia la EURO 2024! Vicecampioana Europei a castigat duelul cu Italia, campioana en-titre, in meciul de pe Wembley, intr-o reeditare a finalei de la EURO 2020, castigata de Squadra Azzurra la loviturile de departajare. Echipa lui Gareth Southgate s-a impus cu 3-1,…

- "Tricolorii" au renunțat la tradiționala plimbare de maine, din ziua meciului Belarus - Romania, acel moment cand preț de cateva zeci de minute, poate o ora, jucatorii și staff-ul ies in oraș la shopping, relaxare sau promenada. Belarus - Romania e programat pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Meciul…

- Nationala de rugby a Africii de Sud, campioana mondiala en-titre, a invins reprezentativa Romaniei cu un categoric 76-0 (33-0), duminica, pe Stade Matmut Atlantique din Bordeaux, intr-un meci din Grupa B a CM 2023 care are loc in Franta. Intr-o partida fara istoric, care a curs doar intr-o singura directie,…

- Presedintele PNL Buzau, deputatul Gabriel Avramescu, membru in Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare si fost director al regionalei ANAF Galati, sustine ca problema colectarii veniturilor statului ar trebui sa devina o chestiune de siguranta nationala. Totodata, parlamentarul liberal…

- Real Madrid a mizat pe noul sau jucator Jude Bellingham, autorul unei duble, pentru a se impune cu scorul de 3-1 pe terenul lui Almeria, sambata, in etapa a 2-a a campionatului spaniol de fotbal, informeaza AFP.Bellingham a inscris in min.19 si 60, in timp ce al treilea gol al echipei antrenate de…

- Athletic Bilbao - Real Madrid 0-2. Noua achiziție a Realului, Jude Bellingham, nu era vazut cu ochi buni in vestiarul Borussiei Dortmund. Coechipierii remarcasera ca, dupa fluierul final, lasa echipa sa-i salute, dupa care se ducea și el in fața lor, ca sa fie aplaudat singur. ”A facut ce-a vrut la…

- Ministerul Sanatatii (MS) informeaza, luni, ca proiectul de hotarare de guvern privind strategia nationala de vaccinare in Romania pana in 2030, care a fost pus in dezbatere publica zilele trecute, nu impune vaccinarea obligatorie, inclusiv in scoli, potrivit agerpres.ro. “Strategia de vaccinare nu…